Nesta sexta-feira (30), a cantora Gretchen vai subir ao altar mais uma vez, para renovar seus votos com o musicista Esdras de Souza. A cerimônia será para 120 convidados, em um hotel no Pará.

Gretchen e Esdras estão juntos desde 2020, e resolveram realizar a festa justamente por isso. Como se casaram na pandemia, a cerimônia foi restrita, não puderam comemorar com todos. Além da renovação dos votos, a cerimônia também servirá para comemorar o aniversário de 50 anos de Esdras.

A cerimônia será indígena, comandada por uma pajé com quem ambos se consultam eventualmente. No hotel River Park, que fica a 300 km de Belém, capital do Pará.