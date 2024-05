O cantor Gusttavo Lima é mais um artista que decidiu ajudar e doar todo o cachê de um show para as vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul (RS).

Conforme publicação no Instagram, no último domingo (5), o valor recebido pelo músico sertanejo no show em Palmas, Tocantins, no próximo sábado (11), será totalmente destinado para o estado.

“Em solidariedade às vítimas das chuvas no Estado do Rio Grande do Sul, Gusttavo Lima, por meio de seu escritório BALADA EVENTOS, está doando o cachê do show do Buteco Despedida em Palmas (TO), em 11/05. Contamos com a solidariedade dos fãs do Embaixador nesta campanha pelo Rio Grande do Sul”, disse a nota do evento.

O governo estadual disponibilizou um PIX para receber doações (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Além do anúncio de que Gusttavo Lima irá doar cachê do show para as vítimas do RS, o PIX do governo estadual foi compartilhado para divulgar outra forma de ajuda.