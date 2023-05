Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma academia de Paiçandu, na região de Maringá, no norte do Paraná, causou alvoroço após o cantor sertanejo Gusttavo Lima ter sido flagrado treinando no estabelecimento na manhã de sexta-feira, 12. A presença do artista causou uma pequena aglomeração de fãs que estavam no local que aproveitaram para pedir fotos e autógrafos. Na quinta-feira, 11, o músico havia se apresentado na Expoingá para um público estimado de quase 20 mil pessoas.

De acordo com a personal trainer e proprietária da academia, Patrícia Constantino, a equipe do cantor havia chegado na academia durante o início da tarde, mas nenhum momento se apresentaram como equipe de Gusttavo Lima.

“Eles chegaram por volta do meio dia em nossa academia. Somente o personal trainer e o segurança, mas até então nós não sabíamos, pois o segurança se apresentou como aluno do personal. Quando chegaram na recepção, disseram que estavam passeando por Maringá e que queriam conhecer as academias da região para poder treinar. O meu esposo que tinha os atendido, apresentou o espaço e falou que a diária custava R$15,00. Dai, falaram que o espaço era legal, os aparelhos bem divididos que daria para treinar, mas que iriam conhecer outras academias e que talvez voltariam”, explica ao GMC Online.

