O ano mal começou e Gusttavo Lima já passou pelo primeiro estresse. Durante uma apresentação no sábado (31), o Embaixador foi obrigado a expulsar uma mulher do seu show. Fãs relataram que a atitude foi tomada após a mulher atirar bebida no cantor em mais de uma oportunidade.

Uma internauta que disse estar presente durante o ocorrido, afirmou que a mulher teria atirado água em Gusttavo em duas oportunidades e o cantor teria ignorado. No entanto, na terceira vez, o Embaixador pediu para seus seguranças retirarem a mulher do local.

O cantor também disse que a mulher não tinha respeito: “Respeito é o mínimo, viu coleguinha? Respeito não se compra, você nasce com ele. E por falar em respeito, você não tem”.

