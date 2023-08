Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A influenciadora Larissa Borges Almeida, de 33 anos, morreu após passar mal durante a viagem a Gramado na segunda-feira (28). A Polícia Civil está investigando o caso para determinar as circunstâncias da morte.

Larissa passou mal durante uma festa no dia 20 de agosto, ao voltar ao hotel onde estava hospedada ela sofreu uma parada cardíaca e foi encaminhada ao hospital, onde ficou em coma por sete dias e sofreu uma segunda parada cardíaca e faleceu.

A influenciadora tinha mais de 25 mil seguidores no Instagram onde compartilhava viagens, dicas de saúde e sua rotina. Larissa morava em Brasília e a família pediu apoio aos seguidores para arcar com os custos do translado do corpo.