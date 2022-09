Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um repórter do g1 ficou falando sozinho depois de um assessor de Jade Picon interromper a entrevista e fazer com que a artista saísse andando. Ela literalmente deixou o rapaz no vácuo e sem resposta. Isso aconteceu nos bastidores do Rock in Rio, na noite desta sexta-feira (9). Veja o vídeo abaixo

O jornalista, em uma última pergunta, quis saber: “Jade e Xamã, existe isso?”. Ao ouvir a pergunta, Jade primeiro congelou e olhou para um assessor que acompanhava a entrevista.

Então, o assessor interrompe a entrevista dizendo, de forma grosseira, que ela não responderia. “Não, essa pergunta não, não estava combinado”, diz o assessor.