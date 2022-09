Jason Derulo doa R$ 131 mil para moradora de favela no Rio de Janeiro

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na sua passagem pelo Brasil, Jason Derulo, de 32 anos, doou US$ 25 mil, equivalente a R$ 131 mil na cotação atual, para uma mãe moradora da favela Tavares Bastos, no Catete, bairro da zona sul do Rio de Janeiro.

Após se apresentar no Rock in Rio no último sábado (3), o cantor aproveitou a cidade carioca. Além de visitar o AquaRio com a família, Jason foi à comunidade ao lado do tiktoker Zachery Dereniowski, conhecido no aplicativo por realizar boas ações e publicá-las na plataforma. Ele soma mais de 10,7 milhões de seguidores. No vídeo, o cantor aparece ao lado do tiktoker e fala sobre a doação do dinheiro. “Nós temos US$ 25 mil aqui. E vamos doar pela favela hoje. Estamos aqui no Brasil e vamos fazer algumas coisas boas, por pessoas boas”, disse.

Quando chegaram na favela, eles conheceram uma mãe e, através da ajuda de um tradutor, conversaram com ela. Acompanhada do filho pequeno, a mulher contou que perdeu a mãe aos 17 anos, teve o bebê aos 18 e que saiu de outro estado para ir morar no Rio.

Ao ser questionada sobre o seu maior sonho, ela respondeu: “Garantir que meu filho seja criado em condições seguras”.

Em seguida, Zachery perguntou o que ela precisava para conseguir sair da favela e o tradutor afirmou que ela gostaria de se formar e ser advogada. Nesse momento, o cantor questionou quanto isso custaria e ela respondeu que seria cerca de R$100 mil.

Então, Jason pediu que o tradutor afirmasse que eles vão custear as despesas dos estudos. Emocionada, ela falou: “As pessoas devem acreditar nelas mesmas, porque as coisas encontram seu caminho”.

Além disso, o cantor também se encontrou com o rapper L7nnon em um estúdio. O brasileiro publicou uma foto ao lado de Jason no Instagram. “Foi um prazer meu irmão”, disse.