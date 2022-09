Escutar esta notícia Escutar esta notícia

LEONARDO LICHOTE

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Para alívio dos fãs, apreensivos com os rumores de cancelamento de seu show, Justin Bieber fez sua estreia no Rock in Rio ao fim da noite deste domingo como headliner do palco Mundo.

Às 23h em ponto, abriu sua apresentação com “Somebody”, do álbum “Justice”, seu último trabalho, com o qual teve oito indicações ao Grammy.

No palco, a canção -dançante declaração de amor com ares de autoajuda- teve o impacto amplificado pelas imagens que a precederam no telão: um vídeo com legendas em português no qual ele viaja entre florestas e estrelas, com uma narração que faz referências a Jesus e expressões como “jornada”. Os beliebers, como são chamadas os entusiasmados fãs do cantor, derreteram-se em gritos.