O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado (2/9) na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo as primeiras informações, ele estava atravessando a rua no momento do acidente.

O artista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.

De acordo com a G1, a Secretaria Municipal de Saúde teria informado que o estado dele é considerado grave. A rádio BandNews FM comunicou que um funcionário da unidade de saúde contou que Kayky Brito passou por exames e fraturou o braço.

