A briga generalizada durante o show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite de sábado (21), assustou não só os fãs como o próprio cantor Gusttavo Lima. Na manhã desta segunda-feira (23), o sertanejou soltou um comunicado lamentando a confusão.

“A organização do Buteco Brasília informa que o evento realizado no último sábado (21) contou com forte esquema de segurança. Lamentamos as ocorrências registradas, pois organizamos um evento para plena diversão do público”, diz o comunicado divulgado pela assessoria do cantor.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, uma mulher aparece sendo agredida várias vezes por outras mulheres durante a apresentação do cantor. Ao fundo, é possível ouvir Gusttavo Lima cantar a música “De Menina Pra Mulher” dando a entender que não tinha visto a pancadaria na pista do show. O episódio envolveu também outras pessoas da plateia. Nas imagens, um homem chega a arremessar uma cadeira para acabar com a confusão e a situação piora.

Não há informações sobre a identidade dos envolvidos nem a gravidade dos ferimentos de quem participava da confusão. Em nota, a produção do evento afirmou que ainda não se sabia o motivo da briga e “repudia qualquer ato de violência”. Também foi informado que um grupo de seguranças agiu para impedir que as agressões continuassem no local e consegui acalmar os ânimos dos envolvidos.