Sensibilizada pela situação do Rio Grande do Sul, a cantora Madonna teria feito uma doação generosa de R$ 10 milhões para o estado, segundo o colunista Erlan Bastos, do site Em Off que apurou a informação,

O jornalista publicou que a artista fez questão de mantar a ação em segredo. O valor é equivalente a mais da metade do cachê avaliado em R$ 17 milhões que a popstar recebeu nesta passagem pelo Brasil.

Além de Madonna, vários famosos se juntaram para apoiar a causa. O comediante Whindersson Nunes organizou uma campanha de arrecadação de fundos que já superou a marca de R$ 1 milhão. O dinheiro será usado para comprar cestas básicas e outros itens.

Generosidade celebrada

Apesar de não ter saído nenhuma nota nos canais oficiais da cantora, muitos fãs aproveitaram os perfis que compartilharam a notícia para celebrar a atitude da artista nas redes sociais.

“Parabéns, Madonna, orgulho de você estar entre nós. O RS agradece muito pela ajuda”, escreveu um internauta na rede social X.

Outro comentou: “Quando você ajuda os outros, a ajuda sempre voltará para você, muito bem, Madonna”.

Artistas se mobilizaram

Segundo último boletim divulgado pela Defesa Civil gaúcha, as enchentes já afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos.

Mais de 20 mil pessoas estão em abrigos e quase 130 mil estão desalojadas. O número total de afetados passa de 873 mil.

Além de Madonna e Whindersson Nunes, outros aritstas como Virginia Fonseca e Pedro Scooby, se mobilizaram em campanhas e ações solidárias.

Você também pode ajudar!

