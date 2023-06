Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cantora Madonna foi levada às pressas para um hospital da cidade de Nova York (EUA) depois de ser encontrada inconsciente. A informação é do New York Post.

A diva do pop, de 64 anos, foi encontrada inconsciente no sábado (24), antes de ser levada para a UTI, onde foi entubada durante a noite.

O empresário da artista, Guy Oseary, compartilhou no Instagram nesta quarta-feira (28), que a cantora havia “desenvolvido uma infecção bacteriana grave que levou a uma internação de vários dias na UTI”.

Madonna iria iniciar a turnê “Celebration” no Canadá no próximo mês, no entanto, os shows foram adiados devido ao problema de saúde.