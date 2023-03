Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Parece que a fila realmente andou para Madonna, 64. Depois de rumores sugerirem que ela e o modelo Andrew Darnell, 23, terminaram o relacionamento com menos de um ano depois do início do namoro, a cantora foi vista abraçada com um lutador de box que treina um de seus filhos.

Fontes do jornal Daily Mail dizem que a artista está conhecendo melhor o lutador Josh Popper, 29. Eles já chegaram a compartilhar alguns cliques juntos e Josh publicou duas fotos com a rainha do pop no início de fevereiro. Ela, por sua vez, elogiou o atleta. “Em uma cultura dirigida por homens, sempre há exceções”, escreveu nas redes sociais.

O jornal foi procurado pelo lutador, que se recusou a afirmar ou negar se estava em um relacionamento com Madonna. O veículo noticiou também que a cantora terminou o antigo relacionamento pois estava passando por uma “crise de confiança” após aparecer com o rosto inchado no Grammy e receber comentários sobre sua aparência –o que a fez publicar um desabafo no Instagram.