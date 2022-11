Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira surpreendeu a jornalista Maria Beltrão, apresentadora do É de Casa, da TV Globo, ao presenteá-la com um pertence da artista. Marília morreu em 5 de novembro do ano passado, após um acidente de avião em Minas Gerais.

Durante a gravação do matinal da Globo, Dona Ruth deu para Beltrão um colar de miçangas, que, segundo a mãe da Rainha da Sofrência, é colorido como a jornalista.

