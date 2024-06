O cantor Chrystian, que dividiu palco com o irmão Ralf por mais de 30 anos, morreu nesta quarta-feira (19), aos 67 anos. O sertanejo estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, e apresentava um quadro clínico que exigia repouso. Ainda nesta semana, a assessoria do músico informou que todos os shows estavam temporariamente cancelados.

A morte do cantor Chrystian foi confirmada em nota divulgada pela esposa e filhos. O sertanejo faria um transplante de rim, que seria doado pela sua esposa Key Vieira, 54, porém como o coração dele estava fraco, precisou primeiramente realizar uma bateria de exames, mas infelizmente não resistiu.

Confira a nota de falecimento:

Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

O cantor Chrystian ganhou sucesso nacional ao lado do irmão Ralf. Os dois iniciaram carreira em 1983 e dividiram os palcos até 2000. Após um período separados, os irmãos voltaram a cantar juntos, porém, em 2021 encerraram a dupla definitivamente.

Chrystian era casado com Key há 29 anos (Foto: Reprodução/ @chrystiancantor / Instagram)

Chrystian, que nasceu em Nazário (GO), era casado com Key Vieira há 29 anos e pai de dois filhos com a companheira. No início da carreira, o sertanejo também foi casado com a cantora Gretchen.