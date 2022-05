Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Deusdedites Miranda, pai do cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, morreu nesta terça-feira (10/5). Ele tinha 88 anos, e a causa do falecimento foi senilidade e hipertensão arterial. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

“Com profundo pesar informamos o falecimento do Sr. Deusdedites Felix de Miranda, pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone. O Sr. Deusdedites faleceu no início da tarde de hoje, na casa onde vivia em Goiânia. A causa da morte foi senilidade e hipertensão arterial. Há quase 10 anos ele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e deste então se encontrava acamado. Deusdedites Félix de Miranda deixa esposa, cinco filhos, onze netos e um bisneto”, externou a equipe de Bruno.

