Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Integrante da banda de Maiara e Maraisa, o baterista Gui Rezende mostrou o que é comprometimento com o trabalho. Pouco antes de subir no palco com as sertanejas, em um show realizado em Barrinha, interior de São Paulo, o músico sofreu um acidente que provocou um corte profundo na cabeça. Prontamente socorrido e levado ao hospital mais próximo, o artista voltou ao seu posto e concluiu a apresentação com a dupla.

Em vídeo compartilhado pelo influenciador Renato Sertanejeiro, é possível ver o momento em que o baterista retorna ao palco e é exaltado pelas irmãs.