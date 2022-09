Nasce primeira filha de Nicolas Cage com a esposa Riko Shibata em Los Angeles

A gravidez de Shibata foi confirmada em janeiro deste ano com um representante do casal que afirmou que os futuros papais estavam muito felizes. No mês seguinte, eles se casaram em uma cerimônia íntima no Wynn Hotel em Las Vegas, em homenagem ao aniversário de seu falecido pai.

Antes de Shibata, o ator foi casado com Patricia Arquette (1995-2001), Lisa Marie Presley (2002-2004), Alice Kim (2004 a 2016) e Erika Kookie -o casamento aconteceu em 2019 e durou apenas quatro dias.