Carla Perez recebeu Scheila Carvalho e Sheila Mello no bloco infantil Pipoca Doce na segunda-feira (20). O bloco comandada pela loira, faz parte do Circuito Campo Grande, o mais tradicional do Carnaval de Salvador.

O encontro foi bastante animado e encheu de nostalgia o coração daqueles que amam os anos 90. Debaixo de chuva, elas dançaram a música Ralando o Tchan (A dança do ventre), um dos hits da banda de axé que foi o grande marco da carreira das três. Na ocasião, Carla também nomeou Sheila Mello como rainha do Pipoca Doce e falou sobre a relação entre as duas.

“A gente manteve uma amizade e continou se falando, muito mais hoje pelo celular, depois de tantos anos, você está uma mulher linda, sua filha é uma princesa linda. Mas hoje é um dia especial e eu te coroo rainha do Pipoca Doce”, declarou Carla. Em seguida, as duas se abraçaram.

Ela também se emocionou com o discurso de Scheila Carvalho, que falou sobre a alegria de “reviver o passado” ao lado das amigas. “Viver esse momento com você, aqui, está sendo incrível. Até hoje, as pessoas curtem [ver o trio dançando É o Tchan] e nos dão a sensação de dever cumprido. Isso é maravilhoso, é intenso, bom demais”, disse a morena.

Neste Carnaval, Carla decidiu fazer uma homenagem ao É o Tchan, que completa 30 anos em 2023, e escolheu looks históricos da banda para usar durante o bloco dela.