O cantor Roberto Carlos, de 81 anos, está namorando. A revelação foi feita em uma coletiva de imprensa no cruzeiro Emoções em Alto Mar, em Búzios, no Rio de Janeiro, após três anos sem realizar seu show no transatlântico.O

Rei, no entanto, fez mistério sobre a identidade da amada.

“Tô namorando, mas não vou dizer quem é” disse Roberto Carlos.

Os fãs, que acompanhavam a coletiva de imprensa com os jornalistas, começou a gritar para que ele falasse o nome da mulher.

Tudo tem seu tempo”, respondeu ele.

Roberto Carlos casou-se três vezes. Ele não descarta uma nova união. “Depende do amor. Não sou contra casar de novo. Depende da pessoa que eu encontre ou encontro. Decidir se vou casar de novo, nada contra. Casamento é algo saudável, depende do casal”.