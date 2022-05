Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-BBB Rodrigo Mussi fará sua primeira aparição após o acidente de carro que sofreu no fim de março. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ele dará uma entrevista exclusiva ao Fantástico deste domingo (29/5).

Após alguns dias sem informações, Rodrigo Mussi voltou a ter o seu estado de saúde atualizado por seu irmão, Diogo. O ex-BBB segue evoluindo bem na reabilitação e, por este motivo, o advogado deixou de publicar todos os dias nas redes sobre o gerente comercial.

