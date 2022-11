Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rodrigo Mussi deu um susto em seus seguidores ao postar, na manhã desta quinta-feira (24/11), que faria alguns exames cerebrais no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele logo tratou de acalmar os fãs ao afirmar que os exames são rotineiros, mas importantes para saber se sua saúde continua em dia, após o grave acidente de carro que sofreu em março deste ano.

“Pessoal, é só exame de rotina, tá? Mas extremamente importante, aqui no HC, no Hospital das Clínicas. É muito fio na cabeça, porque eu sofri um traumatismo craniano muito sério [no acidente]. Mas é um exame de rotina num hospital fantástico”, explicou o ex-BBB22.