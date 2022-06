Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Danilo Gentili expôs sua opinião sobre a polêmica envolvendo os cachês de Gusttavo Lima em contratos entre o cantor e prefeituras do país. Gentili colocou em questão que, se o sertanejo fosse um apoiador do ex-presidente Lula, a repercussão do caso seria diferente.

“Se Gusttavo Lima todo ano tirasse foto apoiando o Freixo e votasse Lula, a mídia estaria passando pano. Estaríamos lendo no Uol hoje mesmo ‘como dinheiro de prefeituras em shows gera renda e fomenta a economia local’”. Aqui no Brasil, tudo depende do lado que você está”, disse em um tweet publicado nessa terça-feira (31/5).

Atualmente, Gusttavo Lima é alvo de uma investigação do Ministério Público e já teve algumas apresentações canceladas em três estados do Brasil. Na noite de segunda-feira (30/5), o sertanejo fez um profundo desabafo em uma live realizada no Instagram e foi incisivo ao se defender das acusações.