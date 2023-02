Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sikêra Jr. recebeu alta do hospital em Manaus, onde estava internado há cerca de duas semanas. O apresentador da RedeTV! passou grande parte da internação na UTI. A volta para casa foi anunciada por sua esposa, Laura Peixoto, com uma publicação no Instagram, neste domingo (26/2).

O apresentador da RedeTV! foi internado após retornar de uma viagem. “Por conta da descida do avião, aquela coisa toda que todo mundo já conhece, que muita gente fica com dor de ouvido, ele ficou com essa dor de ouvido e aí passou um tempo ele achou que ia melhorar e não melhorou”, explicou Laura.

