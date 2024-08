Fausto Silva, 73, lamentou a morte do músico Caçulinha. Os dois trabalharam juntos por mais de duas décadas no “Domingão do Faustão” (Globo).

Faustão destacou a importância musical de Caçulinha. “Um cara que trabalhou com Tony Bennett, Roberto Carlos, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Angela Maria, Cauby Peixoto um dos maiores nomes da música brasileira com muita lealdade e muita competência e muita versatilidade”, disse o apresentador à Quem.

Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965. Eu o conheci apresentando a um programa de rádio chamado rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos um convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante! Faustão

Apresentador disse que músico teve “estrutura de vida extraordinária”. “Meu único consolo é que ele teve uma estrutura de vida extraordinária. Uma irmã, a Wanda, que foi excelente e as sobrinhas que deram a ele todo o carinho e dignidade como ele mereceu”.

“Ainda bem que ele não sofreu tanto como em algumas doenças, ele viveu e entrou no grande baile da vida, fez história e deixará saudades!”

Faustão mandou uma coroa de flores para o velório de Caçulinha. A despedida acontece na tarde desta segunda-feira (5), na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista.

Amizade

Caçulinha passou 26 anos fornecendo “música incidental” para o Domingão do Faustão. A parceria com Fausto Silva começou na Band, migrou para a Globo, enfrentou boatos de briga e virou amizade fora das câmeras.

Os dois se conheciam desde o tempo em que Caçula era músico de bailes no interior de São Paulo, nos anos 1970. Na época, o apresentador era repórter da Jovem Pan e fazia a cobertura desses eventos.

Músico participou do Perdidos da Noite (Band). O programa, apresentado por Faustão na década de 1980, era sucesso de audiência e repercussão.

Maestro acompanhou Fausto quando o comunicador migrou para a Globo, em 1989. O multi-instrumentista tocou na banda do programa, em games, vinhetas e jingles de propagandas. As interações, brincadeiras e provocações com o apresentador ao vivo eram constantes.

Em 2015, Caçulinha se viu sem função tanto na atração como na emissora e deixou a emissora. À época, durante participação no Programa do Gugu (Record), o artista negou os boatos de briga com o amigo.

“Mentira, não teve briga nenhuma. Tem ponto de vista. Você discute. Eu mostrei pra ele alguns pontos de vista e ele falou: ‘não Caçula, não me interessa isso aí’. Então são pontos de vista, entendeu?”

Caçulinha e Faustão continuaram amigos após o fim da parceria profissional. “Não tem mágoa. Mágoa por quê? Se nós fomos juntos pra TV Globo, deu certo. Frequento a casa dele, todas as pizzas eu vou, almoço uma vez por mês [com ele]. Ele seguiu a vida dele e eu sigo a minha.”

Após encerrar a parceria com Faustão, Caçulinha passou a trabalhar na TV Gazeta. Ele assumiu o piano no programa apresentado por Ronnie Von em 2015. O artista deixou a atração em março de 2019 e não voltou a trabalhar na TV.