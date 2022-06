Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Será que este casal está de volta? Logo após a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, noticiar que Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan fizeram uma viagem secreta juntos, os dois foram flagrados andando de mãos dadas no Egito.

Vídeo divulgado pela conta Gossip do Dia, do Instagram, um casal aparece andando de mãos dadas, de costas para a câmera. A influencer, no entanto, negou para a mesma página que teria viajado com o ex-noivo.

De acordo com a colunista, Whindersson Nunes teria viajado para o Egito para descansar. Ele, no entanto, não compartilhou nada da suposta ida ao país nas redes sociais.

Na segunda-feira (7), Maria Lina postou em seu Instagram que viajou para o Egito, e fez questão de compartilhar fotos dos momentos com os seguidores.

