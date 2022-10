Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Viih Tube e Eliezer revelaram o sexo do primeiro filho do casal neste domingo (16). Através de um chá revelação que recebeu o nome de BBBbaby, o evento contou com a presença de vários famosos e teve até transmissão ao vivo.

Depois de horas de festança e prendas para os convidados, os dois revelaram que terão uma menina A live foi divulgada na página criada para o bebê no Instagram. Ela ainda nem nasceu, mas já tem mais de 700 mil seguidores.

Viih e Eliezer anunciaram em setembro que estavam grávidos. Viih participou da edição de 2021 do Big Brother Brasil, enquanto Eliezer foi integrante do reality deste ano, o BBB22.