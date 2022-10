Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Virgínia Fonseca deu à luz Maria Flor, sua segunda filha com Zé Felipe. Algum tempo depois do parto, a influencer voltou às redes sociais para publicar a primeira imagem da bebê. Ela também aproveitou para mostrar uma troca de mensagens com o cantor e se derreter pelo companheiro.

“Josephino foi dormir no quarto aqui do lado, pois também está virado e me mandou essa mensagem assim que saiu daqui. Quer me fazer chorar, só pode”, compartilhou a influencer, que trouxe um print da conversa.

“Amor, parabéns, você foi foda como sempre. Cada dia te amo mais. Você é uma mãe foda, eu te amo. Sou o homem mais feliz do mundo por ter uma mulher como você do meu lado. Eu amo vocês, eu amo nossa família. Vou dormir. Qualquer coisa liga aqui, te amo”.