Exemplo de humildade! Após a morte do Rei do Futebol, em dezembro do ano passado, a mãe de Pelé vive de forma modesta em um apartamento em Santos, no litoral de São Paulo, e resolveu doar sua maior fortuna: um diamante dado pelo filho. A peça é uma raridade feita com fios de cabelo de Pelé e foi avaliada em R$ 200 mil.

Dona Celeste Arantes, de incríveis 100 anos de idade, vive hoje numa pequena pensão e sua saúde não a possibilita sair da cama. Sendo cuidado por sua outra filha, Maria Lúcia. Ainda assim, a mãe do astro recusa qualquer tipo de luxo.

Como outros possíveis beneficiários, dona Celeste ficou de fora do testamento de Pelé, mas aparentemente isso não a entristece. “Oh, meu filho, você me deu tanta coisa, tanta coisa”, disse a senhorinha em uma entrevista.

Amor materno

Pelé sempre deixou claro o amor que sentia por sua mãe. Em diversas entrevistas, o jogador afirmava sua relação afetuosa com Dona Celeste.

Foi então que em uma dessas entrevistas para o programa Fantástico, em 2009, que a mãe de Pelé recebeu o maior presente de sua vida: um diamante feito com os fios do cabelo do próprio filho.

Na época, dona Celeste ficou emocionada pelo carinho do filho. No entanto, como parte de um gesto maior, a mulher resolveu doar o item valioso para a caridade.

Raridade

O diamante foi feito com os fios de cabelo do Pelé por um especialista na Espanha. Com 0,6 quilates, a raridade no ano teria apenas valores simbólicos.

Porém, após o falecimento do Rei do Futebol em 29 de dezembro de 2022, o diamante começou a ganhar um valor póstumo e repercussão nacional.

Avaliado por joalheiros, o diamante nos dias de hoje poderia chegar a bagatela de aproximadamente 200 mil reais por ter um forte simbolismo.

No entanto, como foi o desejo de Dona Celeste, o item foi doado para o Instituto Pelé Pequeno Príncipe, em Curitiba, pela irmã do astro no ano de 2010.

Centenária

Dona Celeste vive acamada por conta de sequelas de uma doença neurodegenerativa e aos cuidados de Maria Lúcia.

As duas que ficaram fora do testamento multimilionário do Rei do Futebol não se lastimam pelo dinheiro que teriam recebido.

Sem luxo algum, as duas vivem uma vida “mais pobre”, segundo Dona Celeste.

Na falta do diamante raro e da herança, a mulher centenária vive de forma plena, sabendo que apenas o amor por o seu filho é necessário para dormir tranquila.