Whindersson Nunes usou o Instagram na noite dessa segunda-feira (6/3) para contar aos 58 milhões de seguidores que irá participar de um torneio de boxe internacional pela primeira vez. O humorista irá representar o Brasil no High Stakes, o maior torneio de boxe com presença de youtubers do mundo.

Na publicação, Whindersson falou sobre os treinos: “Eu estou treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetra campeão, não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo. Esqueça tudo. É o hype, único representante do Brasil nesse torneio. É isso! É só mais um das minhas loucuras, acostume-se”

Vale lembrar que a última luta do humorista foi contra o lutador Popó, em janeiro de 2022. Apesar de ser uma luta de caráter de exibição, com muito respeito entre as partes, eles atuaram para valer. O duelo terminou empatado para a alegria dos competidores.

