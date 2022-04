Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela entrega do Oscar, anunciou nesta sexta-feira (8) que Will Smith está banido de suas cerimônias pelos próximos dez anos, como punição pelo tapa que o ator deu no comediante Chris Rock na última cerimônia do prêmio.

“O conselho decidiu, por um período de dez anos a partir do dia 8 de abril de 2022, que o senhor Smith não poderá comparecer a qualquer evento da Academia, pessoal ou virtualmente, incluindo mas não limitado ao Oscar”, diz o comunicado assinado por David Rubin, presidente da entidade.

Em reunião, adiantada depois que o ator renunciou voluntariamente ao seu status de membro da Academia, os responsáveis por seu conselho –entre os quais estão Steven Spielberg, Ava DuVernay, Laura Dern e Whoopi Goldberg– tinham poucas opções de punição para dar a Smith. Cancelar seu Oscar, vencido no fim do mês passado pelo trabalho em “King Richard: Criando Campeãs”, já estava fora de cogitação.

Celebridades se dividiram em relação à piada que Rock fez com a calvície da mulher de Will Smith, provocada por uma doença autoimune, na ocasião, ora defendendo a posição do ator, ora a liberdade de expressão do humorista.

Além da investigação movida pela Academia, o produtor do Oscar, Will Packer, disse em entrevista ao programa Good Morning America que oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles estavam prontos para prender o ator caso o comediante tivesse apresentado uma queixa após o tapa.