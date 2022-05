Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta terça-feira (3), Murilo Huff gravou seu novo DVD na Villa Conte, em São José do Rio Preto, com a presença de nomes fortes do sertanejo como Maiara & Maraisa, Matheus & Kauan e Dom Vittor & Gustavo.

No entanto, uma ausência acabou sendo sentida: Zé Neto, previsto para fazer participação ao lado de sua dupla, Cristiano, acabou não comparecendo. Em contato com a assessoria do cantor, a coluna LeoDias descobriu que uma razão médica acabou afastando o sertanejo dos palcos.

Segundo a equipe do sertanejo, uma nova crise de sinusite impossibilitou a presença de Zé Neto na gravação.

A coluna Leo Dias descobriu, na última quinta-feira (28), que o sertanejo passou por um procedimento para aliviar uma inflamação na face, no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O procedimento é semelhante ao que Gusttavo Lima teve de passar na mesma semana.

