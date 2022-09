Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quem não adora uma sobremesa que não precisa ir ao fogo, nem ao forno? Afinal, vamos combinar que o gás está caro, e precisamos pensar em alternativas para não precisar gastá-lo. Pensando nisso, hoje trazemos uma receita incrível que não precisa de forno, fogo, ovo ou farinha. Pode acreditar, essa receita é tão fácil de fazer que você não vai acreditar que é possível fazer uma sobremesa tão gostosa tão rápido. Venha aprender com a gente a receita do brigadeirão de geladeira!

Quais são os ingredientes do brigadeirão que não vai ao forno?

Antes de começar a fazer qualquer receita, você precisa conferir se tem todos os ingredientes em casa ou se vai precisar dar aquele pulinho no mercado para comprar algum item. Para fazer esse brigadeirão sem forno você irá precisar de 2 pacotes de gelatina incolor sem sabor, chocolate granulado a gosto para decorar (opcional), 1 lata de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 lata de leite (use a lata de leite condensado como medida), 1 colher (sopa) de manteiga, 1 xícara (chá) de chocolate em pó e 1/2 xícara (chá) de água morna.

Como a gente já sabe que vocês ficarão com dúvida, respondemos: pode, sim, substituir a manteiga por margarina e o chocolate em pó por achocolatado ou cacau em pó sem problemas, fica a gosto do freguês!

Como fazer o brigadeirão de geladeira?

Esse brigadeirão é tão fácil de fazer que esse vai ser o modo de preparo mais curto da história desse blog. Primeiro você precisa hidratar a gelatina, e para isso basta adicionar o conteúdo dos dois pacotinhos à água e misturar bem. Depois, adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Despeje em uma forma de sua preferência, levemente untada com óleo, e leve para a geladeira até firmar. Por último, desenforme e coloque os granulados para decorar caso queira. A gente disse que ia ser curto!

Como incrementar o brigadeirão?

O brigadeirão tradicional nada mais é do que um pudim de chocolate, e como tal, ele vai ao forno e também conta com uma calda que pode ser de caramelo puro ou com chocolate. Nesse caso do brigadeirão de geladeira não temos calda, mas se você quiser fazer, não tem problema. Mas certifique-se de espalhá-la na forma antes de colocar o creme, tá bem?

Outra maneira de incrementar o brigadeirão é usando frutas! As combinações tradicionais são morango, coco ralado e cereja, mas você pode se surpreender com raspas de laranja, sabia? Ela vai deixar o seu brigadeirão com um sabor mais cítrico e complexo.

Mais receitas para quem ama chocolate

Começando com a indicação de receitas com chocolate é claro que teríamos essa queridinha aqui, não é mesmo? Se você ainda não fez esse bolo (o que é um absurdo!), corre para fazer. Pode ter certeza: você não vai se arrepender.

Um clássico que nunca sai de moda e que todo mundo deveria saber como fazer. Fácil, leve e delicioso, o mousse de chocolate é aquela sobremesa que não tem erro, todo mundo vai adorar.

Para a sobremesa ou para o lanche da tarde, nada como um cookie de chocolate quentinho recém saído do forno. Você ainda pode escolher se usa chocolate branco, ao leite, amargo ou faz um mix deles. Para quem gosta, vale acrescentar alguma oleaginosa como nozes, macadâmia ou castanha.

Para quem detesta bater massa de bolo na batedeira ou na mão, a receita desse bolo vai ser a salvação. É só colocar tudo no liquidificador e pronto!

A torta de banana da moda é com doce de leite, mas se você já está enjoando, a combinação da fruta com chocolate também fica incrível. Experiemente!

Prática e muito saborosa, essa sobremesa vai ser só sucesso, principalmente nos dias mais quentes.

Essa receita vai tornar o tradicional sacolé em uma sobremesa digna de restaurante. Essa é uma daquelas receitas perfeitas para fazer com as crianças!