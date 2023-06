Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Final feliz! Após 40 dias perdidas, as quatro crianças colombianas perdidas na Amazônia foram resgatadas. O anúncio foi feito pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, com fotos delas nas redes sociais. (veja abaixo)

“Uma alegria para todo o país”, comemorou o presidente. “Apareceram as quatro crianças desaparecidas na selva colombiana.”

As crianças estavam em um avião que faria o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, no dia 1º de maio. A aeronave caiu logo depois de levantar voo, a mãe dos meninos, o piloto e o copiloto morreram na queda.

As buscas

Após o desastre, em primeiro de maio, o presidente colombiano chegou a anunciar que as crianças haviam sido encontradas, mas voltou atrás na informação e as buscas continuaram.

Mais de 100 militares com cães farejadores foram acionados para seguir o rastro delas e caminharam pela selva entre os departamentos de Caquetá, onde o avião ficou com a frente destruída, e Guaviare, ambos no sul da Colômbia.

Foram 40 dias de pura agonia até o desfecho que terminou agora, da melhor maneira possível.

Os irmãos estão em tratamento médico

Os quatros irmãos Lesly Jacobombaire Mucutuy de 13 anos, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, e o bebê Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, são indígenas da etnia uitoto.

O presidente colombiano disse à imprensa que as crianças passam por cuidados médicos.

“Estão fracos. Vamos deixar os médicos fazerem a sua avaliação” disse o presidente.

Petro informou ainda que as crianças conseguiram sobreviver sem ajuda de adultos.

“Estavam sozinhos, eles mesmos conseguiram. Um exemplo de sobrevivência total que ficará na história”, afirmou. Pegadas na trilha

Um abrigo improvisado, com restos de frutas e pegadas foram encontrados na trilha dentro da mata, indicando que as crianças poderiam estar próximas.

Na postagem compartilhada pelo presidente é possível ver homens do exército colombiano prestando os primeiros-socorros para os irmãos.

O acidente

No dia 1º de maio às crianças embarcaram no avião fugindo de guerrilheiros que costumam ameaçar habitantes da região.

Quando o avião perdeu o contato com a torre de controle, as buscas por sobreviventes se iniciaram.

No início, os três adultos que estavam no voo foram encontrados sem vida, mas as crianças haviam sumido.

Ao todo, foram 150 militares do Exército e das Forças Especiais, e cães farejadores, além de mais 80 indígenas de quatro etnias – nasa (Cauca), coreguaje (Caquetá), siona (Putumayo) e murui (Amazonas) – tudo para conseguir encontrar os pequenos com vida.

A região que os quatro desapareceram era de difícil acesso e com pouca claridade. A mata é perigosa, com onças, suçuaranas, serpentes e outros predadores.

A corrida contra o tempo era grande e a esperança de encontrar as 4 crianças colombianas com vida na Amazônia iam diminuindo. No final deu tudo certo, e a força tarefa montada na região conseguiu um milagre!