Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 30 anos morreu afogado e foi atacado por piranhas depois de pular em um lago para fugir de um enxame de abelhas em Brasilândia de Minas, Minas Gerais, no último sábado (30).

De acordo com o R7, a vítima participava de uma pescaria com dois amigos quando foram atacados pelos insetos. Em desespero, os três pularam na água, mas apenas dois conseguiram nadar, enquanto o terceiro se afogou e desapareceu.

Ele só foi encontrado horas mais tarde por um mergulhador do Corpo de Bombeiros que localizou o corpo a cerca de 4 metros da margem. No entanto, ao sair da água, o socorrista relatou que o rosto da vítima apresentava vários ferimentos e, só então foi informado, que o lago é repleto de piranhas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as piranhas comeram várias partes do corpo do pescador, entre elas, a face direita ficou irreconhecível.