Uma história linda de amor entre idosos, que já dura 64 anos, ganhou a internet depois que o casal Izan e Albanita, ficou internado num hospital. Eles só melhoraram e tiveram alta depois que foram reunidos no mesmo leito.

O sentimento entre eles é tão forte e verdadeiro, que foi capaz de ajudar na recuperação da Covid-19! O amor cura sim! Dona Albanita tem Alzheimer, mas o amor da vida dela permanece forte na lembrança. Parece até aquelas histórias de filme – e daria um.

O caso aconteceu aqui no Brasil, em Curitiba. Seu Izan e dona Albanita ficaram 12 dias separados por causa do coronavírus. Por sorte, estavam vacinados e tiveram apenas sintomas leves. O reencontro dos dois no mesmo leito foi emocionante: “Meu grande amor tá aí”, disse seu Izan ao ver a esposa entrando no quarto. E ele fazendo carinho na cabeça dela é alerta de lencinho.(vídeo abaixo)

“Minha mãe tem Alzheimer e meu pai ficou desesperado quando precisou ser internado. Eles se chamam de namorados até hoje. Mesmo com a demência, minha mãe ficava em casa perguntando onde estava o amor dela, sem consciência da internação. Ele, no hospital, desesperado pela distância”, contou ao Só Notícia Boa a filha deles, Patrícia Bauer.

Laço forte

O primeiro a ser internado foi ele. Seu Izan foi parar em um hospital de Curitiba no dia 25 de abril após sofrer um infarto. No dia 2 de maio, foi transferido para o Hospital Marcelino Champagnat com diagnóstico de covid-19.

Cinco dias depois, no aniversário de 87 anos do aposentado, a esposa, que estava em casa, começou a tossir e sentir um cansaço excessivo.

Albanita, de 83 anos, também foi diagnosticada com Covid-19 e, sem melhoras, precisou ser internada.

Foi então que a equipe do hospital providenciou para que os dois ficassem juntos.

Depois do susto do diagnóstico dos dois, Patrícia presenciou o reencontro emocionante e afirmou que o pai apresentou melhora visível após ficar perto da esposa.

“Eles nunca tinham ficado separados. Os exames do meu pai melhoraram com a minha mãe perto”, comemorou.

Humanização

Além de possibilitar que o casal compartilhasse o mesmo quarto, a equipe do hospital juntou as camas, facilitando ainda mais a proximidade entre os dois.

A clínica médica Larissa Hermann, conta que esta providência simples ajudou a melhorar até a saturação do casal, que estava baixa por conta da infecção da covid.

“Ele nos disse que foi a melhor noite desde o início da internação porque conseguiu dormir perto da esposa. São esses depoimentos que nos levam a acreditar ainda mais no nosso trabalho”, disse.

“O bem-estar deles e a melhora cognitiva por estarem juntos foi algo bem impactante. E não tem como ser diferente aqui dentro; essa proximidade dos dois precisava ser continuada”, reforçou a psicóloga Ana Campos.

Prepare o lencinho e assista ao vídeo: