Um acidente de avião no Canadá, no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, deixou ao menos oito pessoas feridas. Segundo informações divulgadas pelo portal canadense CP24, o avião, que é da companhia Delta, saiu de Minneapolis, nos Estados Unidos.

Segundo os agentes, o estado de saúde dos demais passageiros segue sendo averiguado.

Em nota publicado no X, antigo Twitter, a Pearson confirmou o acidente. “Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e tripulação foram contabilizados”, diz a publicação.

O aeroporto cancelou todas as chegadas e partidas até que a aeronave seja retirada da pista.

Veja imagens do acidente de avião no Canadá

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a aeronave de ponta-cabeça na pista, que está tomada de neve. No vídeo é possível ver os bombeiros jogando água no avião, mas ainda não há confirmação se houve explosões no local.