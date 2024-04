Um acidente entre dois helicópteros deixou 10 pessoas mortas durante um treino da Marinha da Malásia nesta terça-feira (23), na base naval de Lumut.

A colisão aconteceu quando as duas aeronaves participavam de ensaios para as celebrações 90.º aniversário da Marinha.

Uma pessoa que acompanhava o voo registrou o momento do acidente. Nas imagens é possível ver que uma das hélices de um dos helicópteros encosta no outro.

As duas aeronaves perdem peças ainda no ar e caem no chão. Conforme as autoridades da Malásia, 10 pessoas morreram.

Os corpos das vítimas foram resgatados e encaminhados para a identificação.

Acidente entre dois helicópteros; veja o momento da colisão