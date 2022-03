Escutar esta notícia Escutar esta notícia

(Reuters) – Um adolescente de 13 anos estava dirigindo a picape que colidiu com uma van no Texas, matando nove pessoas, incluindo seis membros do time de golfe masculino e feminino de uma faculdade do Novo México e um treinador, disse o Conselho Nacional de Segurança em Transportes dos Estados Unidos (NTSB) nesta quinta-feira (17).

A colisão frontal no oeste do Texas, na terça-feira (15), deixou outras duas pessoas hospitalizadas.

“Uma criança de 13 anos estava ao volante da picape”, disse o vice-presidente do NTSB, Bruce Landsberg, em entrevista coletiva, dizendo que parecia “que o pneu dianteiro esquerdo, que era um estepe, apresentou problemas, o que resultou no veículo puxando forte para a esquerda e cruzando para a pista oposta.”

“Foi muito claramente uma colisão frontal em alta velocidade entre dois veículos pesados”, acrescentou.