Uma adolescente de 15 anos morreu após cair de uma roda gigante em um parque de diversões no México. De acordo com as autoridades, a jovem despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros.

Os serviços de emergência foram acionados, a jovem foi socorrida e levada ainda com vida ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Segundo os relatórios médicos, a adolescente sofreu uma lesão cerebral.

De acordo com o portal Mega Noticias, o brinquedo apresentou uma falha mecânica que causou o acidente. As autoridades estão investigando o caso para determinar o que causou a tragédia.