A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, neste domingo (28/11), ter identificado um caso de Covid-19 de um passageiro com passagem pela África do Sul, país com foco da variante Omicron do novo coronavírus. Ainda não há a confirmação sobre a relação do caso com a nova linhagem do vírus.

De acordo com a agência, o brasileiro desembarcou no aeroporto de Guarulhos no sábado (27/11), em um voo da Ethiopian Airlines. Ele foi colocado em isolamento e cumpre quarentena em casa.

A maioria das pessoas infectadas que tomaram as duas doses da vacina sofre com sintomas considerados leves, como dor de cabeça, coriza, espirros e dor de garganta.

“O passageiro em questão chegou ao Brasil com teste negativo, assintomático. No entanto, após sua chegada, a Anvisa foi informada às 21h12 do dia 27/11 sobre o resultado positivo de novo teste de RT-PCR, realizado pelo laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos”, afirmou a Anvisa em nota.