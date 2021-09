Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem de 20 anos que cursava o 2º período de medicina morreu, na última quarta-feira (8), vítima da COVID-19 em Itajubá, no Sul de Minas. Giulia Lima Bertelli estava internada no Hospital de Clínicas, mas não resistiu às complicações da doença. As informações são do MSN.

Giulia era aluna da Faculdade de Medicina de Itajubá, que suspendeu as aulas presenciais no mês passado diante do risco de surto de COVID-19. A suspensão aconteceu depois que estudantes da instituição participaram de uma festa clandestina no dia 12 de agosto no município.

Porém, a instituição não confirmou se o óbito da estudante tem relação com a festa. O Diário de Itajubá publicou uma nota divulgada pela faculdade que diz: “Como os demais colegas, a estudante realizou o teste, que deu resultado negativo, porém, com os sintomas em evolução, a jovem foi hospitalizada e seu estado se agravou nos últimos dias”.

