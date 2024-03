Um auxiliar de enfermagem, de 52 anos, morreu após levar um chute nos testículos. O caso foi registrado no dia 15 de fevereiro na Espanha.

O profissional da saúde identificado como Juan Alfonso, foi atacado por um paciente com transtornos mentais. Segundo o sindicato, os protocolos de agressão não foram aplicados no ambiente de trabalho, nem medidas preventivas foram adotadas.

Após a agressão, o trabalhador caiu no chão, perdeu a consciência, ficou pálido e inconsciente. O auxiliar de enfermagem foi socorrido por uma enfermeira, mas segundo as denúncias nunca foi atendido por um médico e morreu horas depois do ataque. O caso está sob julgamento e a família aguarda a decisão do laudo pericial.