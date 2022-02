Em diversos pontos da cidade, a destruição remete a um cenário de guerra, como reconheceu o próprio governador do Rio, Cláudio Castro.

A prefeitura decretou estado de calamidade pública. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em agenda na Rússia, se solidarizou com as vítimas e deve visitar o local da tragédia no fim de semana.

O Alto da Serra foi um dos lugares mais devastados. De acordo com a prefeitura, pelo menos 80 casas foram atingidas pela barreira que caiu no Morro da Oficina.

Foram seis horas de chuva. Em três horas, o volume já superava a previsão para todo o mês de fevereiro. A força da água arrastou carros. Uma cachoeira se formou nas ruas.

A Defesa Civil recebeu ao menos 263 chamados de pessoas que moram nos locais atingidos. As buscas por vítimas continuam.

