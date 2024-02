Um avião caiu em uma rodovia na Flórida (EUA), na sexta-feira (9), e matou duas pessoas. A aeronave, que tinha como destino a cidade de Naples, sofreu uma falha nos motores a poucos quilômetros do aeroporto, o que levou à queda na rodovia. As informações são do Estadão Conteúdo.

O impacto atingiu um veículo e provocou uma explosão segundos depois. Outras três pessoas ficaram feridas.

As vítimas fatais foram identificadas como Edward Daniel Murphy, piloto de 50 anos, e Ian Frederick Hofmann, de 65, que ocupava o papel de copiloto.

Entre os sobreviventes estão Sydney Ann Bosmans, membro da tripulação, com 23 anos, e os passageiros Aaron Baker, de 35, e Audra Green, de 23, todos residentes de Columbus, em Ohio.

Eles foram levados para um hospital local para tratamento de seus ferimentos, porém, suas condições atuais não foram divulgadas.

Veja o momento em que o avião cai na rodovia e mata duas pessoas:

https://www.instagram.com/reel/C3T2_RKOl9_/?igsh=OWhwM2x3YmVsYzQy