Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de quarta-feira (26), uma aeronave da Companhia Latam Airlines sofreu vários danos durante um voo de Foz do Iguaçu no Oeste do Paraná a Assunção no Paraguai. 48 passageiros estavam no avião que passou por uma violenta turbulência durante uma tempestade.

O voo saiu de Santiago no Chile e tinha como destino a cidade de Assunção no Paraguai, no entanto devido a condições climáticas, o voo retornou ao Brasil e pousou em Foz do Iguaçu, onde aguardou por algumas horas.

Alguns passageiros que tinham outras conexões desembarcaram no Brasil. Outros 48 passageiros seguiram viagem para o Paraguai. Durante o trajeto, o avião passou por uma tempestade que causou uma grande turbulência.