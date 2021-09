Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um blindado Guarani afundou no Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, durante um treinamento do Exército Brasileiro, na terça-feira (28). Ninguém ficou ferido.

O Guarani utilizado pelo 34ª Batalhão de Infantaria Mecanizado, de Foz do Iguaçu, encheu de água nas proximidades do Iate Clube Lago Itaipu. Dentro do veículo havia cinco tripulantes que precisaram realizar saída de emergência.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros que acompanhava o treinamento, em caráter de prevenção, auxiliou na retirada dos militares da água com apoio de um barco. O blindado afundou cerca de 50 metros da margem e a 5 metros de profundidade.

Uma empresa especializada em transporte de areia foi solicitada para retirar o veículo da água. O guarani foi “resgatado” por volta das 19h.

Segundo Exército Brasileiro, será instaurado um inquérito para apurar o que realmente aconteceu veja o que diz a nota da Sessão de Comunicação Social 34 Batalhão de Infantaria Mecanizada.