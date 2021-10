Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez a primeira leitura bíblica da missa em comemoração ao dia da padroeira do Brasil no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, na tarde desta terça-feira (12/10). Bolsonaro chegou a Aparecida no início da tarde, de helicóptero, para comparecer à missa das 14h.

O trecho lido por ele é do Livro de Ester, que compõe o Antigo Testamento. Apesar da proximidade com lideranças evangélicas, Bolsonaro é católico e já esteve no Santuário Nacional de Aparecida em 2019, na mesma data religiosa.

Máscara

Em entrevista coletiva, o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, declarou que o presidente poderia acompanhar a missa mesmo sem máscara. Na chegada, porém, Bolsonaro apareceu com o equipamento de proteção. O uso é obrigatório para os romeiros e padres dentro da Basílica.

O presidente retirou a máscara apenas para fazer a leitura bíblica. Na chegada, ele foi recebido por um grupo de apoiadores. Um outro grupo o vaiou.

