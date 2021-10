O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta quarta-feira (20) que o presidente Jair Bolsonaro terá três pedidos de indiciamentos por crimes contra a humanidade, nos casos da falta de oxigênio em Manaus, da empresa Prevent Sênior e da morte de indígenas durante a pandemia.

De acordo com Renan, durante reunião com outros senadores da CPI foi decidido trocar o pedido de indiciamento por genocídio de indígenas por crime contra a humanidade para tipificar melhor os crimes.

De acordo com o senador, também foi retirado o pedido de indiciamento por crime de homicídio qualificado contra o presidente devido às argumentações técnicas do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), delegado por mais de duas décadas.

“Eu concordei com as mudanças no relatório, todos nós fizemos concessões.”