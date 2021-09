Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vulcão nas Ilhas Canárias entrou em sinal amarelo de erupção e pode causar um tsunami no Brasil. A informação foi concedida pelo portal MetSul. As autoridades espanholas informaram que há risco de erupção do vulcão Cumbre Vieja, que fica localizado na ilha de La Palma, na costa do continente africano.

De acordo com pesquisadores, o vulcão poderia provocar um tsunami que pode atingir o Brasil, o impacto seria maior nas regiões norte e nordeste do país. A Asociación Volcanes de Canarias está atualizando a situação do vulcão pelo Twitter.

Até o momento não há mais informações sobre a situação.